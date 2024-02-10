10 Şub 2024 - 08:05- Gündem G:

125cc motosiklet için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar altında 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Yapılan değişiklikle, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi sahipleri tarafından da kullanılabilmesine olanak tanındı.

125cc motosiklet için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile B sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Yönetmelik, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletleri hariç tutarak, A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek motosikletleri de kapsıyor. Yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, sağlık şartlarını taşımak ve sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.

Ayrıca, direksiyon eğitimi dersini tamamlayıp uygulama sınavında başarılı olunması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi gerekecek. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak; ancak isteyenler sertifikalarını 2 yıl içerisinde sürücü belgesine işletebilecek. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

# Trafik, sağlık, eğitim

10 Şub 2024 - 08:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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