10 Şub 2024 - 08:03- Gündem G:

Meteoroloji 11 kenti işaret etti: Yağış ve fırtına alarmı!

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Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Alanya'yı da etkileyecek şekilde Antalya çevreleri yağmurlu olacak. Diğer yandan Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 11 kenti işaret etti: Yağış ve fırtına alarmı! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra  Alanya'yı da etkileyecek şekilde Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/ saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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10 Şub 2024 - 08:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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