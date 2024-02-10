Şimşek Kanarya avında

TRENDYOL Süper Lig'de 27 puanla 14. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, ligde yarın akşam 63 puanlı lider Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan turuncu yeşilli ekip, bu kez Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi temsilcimiz Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Lima dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Fred ve Becao ile milli takımda olan Osayi Samuel, Alaynaspor'a karşı forma giyemeyecekler.

HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY



Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın en önemli mücadelesinde görev yapacak hakemi dün açıkladı. Buna göre; Alanyaspor'un Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacağı mücadelede düdük, İstanbul bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay'da olacak. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Alanyaspor, Çağdaş Altay'ın yönettiği 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Çağdaş Altay yönetiminde çıktığı 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ