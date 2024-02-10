10 Şub 2024 - 18:10- Spor G:

Fenerbahçe - Alanyaspor - Dev maçta kadrolar belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

Fenerbahçe - Alanyaspor - Dev maçta kadrolar belli oldu! mask
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BUNA göre; Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Sisto, hücumda Sisto, Augusto ve ileri uçta da Eduardo ilk 11'i ile maça başlayacak.
Ev sahibi Fenerbahçe ise, Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Krunic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic ve Dzeko ilk 11'i ile sahaya çıkacak. 

Kaynak: Spor SERVİSİ

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10 Şub 2024 - 18:10 - Spor

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