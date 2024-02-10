Fenerbahçe - Alanyaspor - Dev maçta kadrolar belli oldu!

BUNA göre; Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Sisto, hücumda Sisto, Augusto ve ileri uçta da Eduardo ilk 11'i ile maça başlayacak.
Ev sahibi Fenerbahçe ise, Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Krunic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic ve Dzeko ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
Kaynak: Spor SERVİSİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.