Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM

BUNA göre; Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Çağdaş Altay'ın yönettiği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Sisto, hücumda Sisto, Augusto ve ileri uçta da Eduardo ilk 11'i ile maça başladı.

Ev sahibi Fenerbahçe ise, Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Krunic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic ve Dzeko ilk 11'i ile sahaya çıktı.



CANLI ANLATIM:

MAÇ SONA ERDİ: Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

97' Hızlı çıkan Alanyaspor'da Richard'ın ceza sahası dışından şutu doğrudan dışarıya gitti.

96' Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün kale önüne çevirdiği top savunmadan döndü.

95' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında savunma kafayla uzaklaştırdı.

94' SON ANDA! Sol kanattan gelen ortada kafayla indirilen topta Batshuayi kale önünde vuruşu yapacakken savunma topa ayak koydu.

93' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında yine İrfan Can'ın içeriye kestiği top kaleye paralel şekilde oyun alanı dışına gitti.

92' İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmadan seken top kornere gitti.

90' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Djiku'nun kafayla indirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika eklendi.

90' Sol kanattan atak geliştiren Fenerbahçe korner kazandı.

89' Michy Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci şut şansı yakalayamayınca topu kaybetti.

88' Szymanski'nin ara pasında İrfan Can sol kanattan ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarıya gidiyor.

87' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nın ortasında Michy Batshuayi topu göğsüyle kontrol etti. Batshuayi'nin vurmak istediği topa savunma son anda ayak koydu.

86' Alanyaspor'da Carlos Eduardo ve Sisto oyundan alınırken, yerlerine Janvier ve Efecan Karaca oyuna girdi.

86' Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunma topu taca yolladı.

85' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine Ryan Kent oyuna girdi.

85' Alanyaspor'da Richard sarı kart gördü.

84' Hızlı çıkan Alanyaspor'da Loide Augusto'nun sağ kanattan ortasını savunma rakibinden önce karşıladı.

83' Sarı-laciverlilerde Çağlar orta alanda yerde kaldı. Karar faul.

82' Fenerbahçe tüm hatlarıyla GOL arıyor.

81' Edin Dzeko'nun sol kanattan ortası doğrudan dışarıya gitti, aut.

80' Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, Florent Hadergjonaj'ın yerine oyuna girdi.

79' Sebastian Szymanski'nin ceza sahasına ortası Ertuğrul için çok rahat bir top oldu.

78' Fenerbahçe'de yerde kalan Tadic sakatlık yaşıyor.

77' İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR! Krunic'in ceza yayından çektiği şut Ertuğrul'a da çarpıp direkten döndü. Dönen topu tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunu Ertuğrul çizgi üstünde çeldi.

76' İNANILMAZ! Carlos Eduardo'nun tek pasında Florent Hadergjonaj, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Florent Hadergjonaj'ın şutu Livakovic'ten döndü. Dönen topta Richard'ın boş kaleye şutu direkten auta gidiyor. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

75' Karşılaşmada son 15 dakikalık bölüme giriliyor.

74' KALECİ! Hava topu mücadelesinde Balkovec'in kaleciye geri pasında Batshuayi araya girip vuruşunu denedi. Ertuğrul topa güçlüklede olsa sahip oldu.

73' LIVAKOVIC! Fer'in harika ara pasında Oğuz Aydın ceza sahası içinde topla buluştu. Oğuz'un kale önüne sert pasında Livakovic topu ayağıyla uzaklaştırdı.

72' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

71' Fenerbahçe'de Batshuayi oyuna girmek için kenara geldi.

70' SON ANDA! Szymanski'nin ara pasında Tadic kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada Ertuğrul kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmayı başardı.

69' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topta savunma hata yapmadı.

68' Tadic'in kullandığı kornerde Dzeko topu kafayla indirdi. Savunma, Çağlar'dan önce topu uzaklaştırdı.

68' Tadic'in pasında Ferdi'nin ortalamak istediği top savunmaya çarpıp kornere gitti.

67' Furkan Bayır'ın savunma arkasına kaçan Oğuz Aydın'a pası çok hızlı. Kale vuruşu.

66' KAÇTI! Dzeko'nun ceza sahası içine ortasında Mert Müldür arka direkte topla buluştu. Mert'in topun gelişine volesi yandan auta gitti.

65' Önünü boşaltan Dzeko ceza yayı üzerinden vurdu. Fidan Aliti'ye çarpan top taca çıktı.

64' Alanyaspor'da Loide Augusto orta alanda aldığı topta önünü boşaltarak içeriye yöneldi. Augusto'nun ceza sahası dışından kaleye şutu köşeden ağlarla buluştu.

63' GOL! Alanyaspor skora dengeyi getirdi. Durum 2-2!

61' Karşılaşmada Fenerbahçe'nin şutlarda 18'e 2'lik üstünlüğü bulunuyor.

61' Kadıköy'de tribünler önde olmanın sevincini yaşıyor.

60' Baskısını artıran Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında Dzeko, 3 rakibinin arasında iyi yükselerek kafayla topu ağlara yolladı.

59' GOL Fenerbahçe, Dzeko ile öne geçiyor!

58'Alanyaspor'da Jure Balkovec sakatlık yaşıyor. Hakem, oyunculara beklemelerini söyledi.

57'Ferdi Kadıoğlu'nun yükselttiği topta Dzeko kafayla dokundu ancak top rakipte kaldı.

56'Alanyaspor'da Fatih Aksoy oyundan alındı. Oyuna giren oyuncu Furkan Bayır oluyor.

55' Ev sahibi ekipte Tadic orta alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

54' İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından denediği şut Loide Augusto'dan sekti. Fenerbahçe tüm hatlarıyla yükleniyor.

53' KALECİ! Hızlı çıkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine ortasında Dzeko'nun tek vuruşunu Ertuğrul harika kurtardı.

52' İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı topta Dzeko topa hareketlenemedi.

51' Carlos Eduardo'nun sağ kanattaki Oğuz Aydın'a pasında savunma topa ayak koydu, taç.

50' Kaleci Ertuğrul köşeyi bilsede Tadic'in vuruşuna engel olamadı.

48' Fenerbahçe, Tadic'in penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1

48' Dusan Tadic penaltıda topun başına geldi.

47' PENALTI! İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine ortasında Alexander Djiku yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

46' Fenerbahçe'de Dusan Tadic yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

46' Fenerbahçe'de Cengiz'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi

45' Cengiz'in Dzeko'ya ara pası çok süratli. Dzeko topa sahip olamadı.

45' Alanyaspor'da Jure Balkovec taç çizgisi üstünde yüzünü tutuyor. Sarı-lacivertli oyuncuların büyük tepkisi var.

45' Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

45' İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi.

45' Tadic'in sağ çaprazdan arka direye yolladığı ortada Fatih Aksoy kritik müdahaleyle rakibine şut şansı tanımadı.

45' Sebastian Szymanski'nin kullandığı kornerde arkaya seken topta Cengiz'in vuruşu savunmaya çarpıp kalecide kaldı. Cengiz'in elle oynama yönünde hakeme itirazları var.

45' Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda Fenerbahçe köşe vuruşu kazandı.

45' İlk yarının sonuna 7 dakika eklendi.

44' Hakeme itirazlarda bulunan Oğuz Aydın da sarı kart gördü.

43' Alanyaspor'da Richard'ın tedavisi oyun alanında yapılıyor. Hakem tekrardan sedye istedi.

42' Fenerbahçe'de rakibinin ayağına basan Dusan Tadic sarı kart gördü.

41 'NET FIRSAT KAÇTI! Fenerbahçe'de İsmail kaptığı topta savunma arkasına kaçan Syzmanski'ye pasını verdi. Kaleye yönelen Szymanski yanındaki Cengiz'e pasını çıkardı. Topu ayağından açan Cengiz Ünder, kaleci kalesinden açıldığı anda topu kaybetti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

40' Cengiz Ünder'in sol kanada uzun pası doğrudan taca gitti. Cengiz, takım arkadaşından özür diliyor.

40' Fenerbahçe bu dakikalarda üst üste serbest vuruş kazanıyor.

39' Loide Augusto ve Alexander Djiku hava topu mücadelesinde çarpıştı. Sağlık ekipleri oyuna davet edildi.

38' Mert Müldür'ün sağ kanattan ortası Fidan Aliti'nin kafasından sekerek kaleci Ertuğrul'da kaldı.

37' Dzeko'nun ceza sahası içindeki arkadaşına yükselttiği top Alanyasporlu oyuncularda kaldı.

36' Fenerbahçe hızlı paslaşmalarla rakip yarı sahada boşluk arıyor.

35' Fenerbahçe ön alandaki baskısını artırdı. Sarı-lacivertlilerin kaptığı topta Dzeko'nun yükselttiği top Szymanski ve İsmail'i aştı. Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.

34' Alanyaspor'da Fatih Aksoy sakatlık yaşıyor. Hakem, sedyenin gelmesini istedi.

33' YİNE KALECİ! Ceza sahası dışında kaleyi önüne alan Tadic'in sert şutunu Ertuğrul Taşkıran köşeden çıkardı.

32' Sarı-lacivertliler baskısını artırdı.

32' Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün uzaktan şutu Loide Augusto'dan döndü.

31' KAÇTI! Kullanılan kornerin devamında Çağlar'ın bomboş durumdaki İsmail'e pasında İsmail'in şutu topun önüne atlayan savunma oyuncusundan döndü.

30' Ferdi sol kanattan getirdiği topta ortasını yaptı. Savunmadan seken top kornere gidiyor.

30' Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümü Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

29' Bu kez Mert Müldür hava topu mücadelesinde kalan isim oldu. Sağlık ekibi tekrar oyun alanında.

28' Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, her iki takımın kulübesine de sarı kart gösterdi.

27' Konuk ekipte Carlos Eduardo hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem, sağlık ekibini oyuna davet etti.

26' Tadic'in şık pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Ferdi'nin ortası savunmadan döndü.

25' Cengiz Ünder orta alanda yerde kaldı. Hakemin kararı faul.

24' KALECİ! Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Krunic'te kaldı. Krunic'in pasında kale önünde topu alan Cengiz bekletmeden vurdu. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda hata yapmadı.

23' Dusan Tadic'in sağ kanattan ortası herkesi aşarak kalecide kaldı.

22' Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

21' Dzeko'nun ceza sahası dışından kaleye şutu savunmadan döndü.

20' Dzeko'nun ceza yayına çıkardığı pasta Krunic'in şutu topun önüne yatan Fer'e çarparak kornere gitti.

19' Alanyaspor ön alanda baskı yaparak rakibine rahat oyun kurma fırsatı vermek istemiyor.

18' KAÇTI! Cengiz Ünder'in ceza sahası içine yolladığı sert ortada Tadic'in vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

17' Florent Hadergjonaj'ın savunma arkasına pasında Çağlar rakibinden daha hızlı davranarak topu aldı.

16' Fenerbahçe beraberlik golünü arıyor.

15' Fatih'in pasında savunma arkasına sarkan Loide Augusto için ofsayt bayrağı havada.

14' Gol bir süre incelendikten sonra hakem orta noktayı gösterdi. Oyun başladı.

13' Fenerbahçe'de kaptırılan topta Carlos Eduardo ceza sahası içindeki arkadaşı Oğuz'u gördü. Oğuz'un pasında Pione Sisto'nun vuruşunu Livakovic harika kurtardı. Dönen topta Loide Augusto boş kaleye topu ağlara yolladı.

12' Alanyaspor, Augusto'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

11' Konuk ekipte Florent Hadergjonaj sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyuna girdi.

10' Szymanski'nin Dzeko'ya göndermek istediği pas isabetli olmadı. Top kaleci Ertuğrul'a gitti.

9' Fatih Aksoy'un savunma arkasına uzun topu doğrudan Livakovic'e gitti.

9' Fenerbahçe'de rakibine faul yapan Sebastian Szymanski sarı kart gördü.

8' Maçın başından bu yana Fenerbahçe topun tek takimi durumunda.

7' Szymanski'nin ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasında rakip savunma son anda topa ayak koydu. Atağın devamında Cengiz Ünder'in sol çaprazdan ayak içiyle vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

6' Fenerbahçe hazırlık pasları yaparak boşluk arıyor.

5' Alanyaspor'da tehlikeli atağı önleyen Leroy Fer, sarı kart gören bir diğer isim oldu.

4' Alanyaspor'da serbest vuruşun kullanılmasını engelleyen Carlos Eduardo sarı kart gördü.

4' Cengiz Ünder'in sağ kanattan kavisli ortası kaleci Ertuğrul'da kalıyor.

3' Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına büyük desteği bulunuyor.

2' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda savunma müdahalede bulundu.

1' Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz'in ceza sahası içine ortası savunmadan kornere gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başaılar dileriz.

Maç başladı

Kaynak: Spor SERVİSİ