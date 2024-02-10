'Alanya’nın ilacı bizde'

Saha çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdüklerini kaydeden Özçelik, Alanya’nın hatırı sayılır oranda sıkıntılarının olduğuna dikkat çekti. Sağlık sektörü ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çok iyi bildiğini söyleyen Özçelik, "Bu yerel seçim çok büyük önem taşıyor. Alanya çok yoruldu. Dinlendirmek, nefes aldırmak lazım. Projelerimizle şehrimizde bir çok şey değişecek ve kanayan yaralarına merhem olacağız. Alanya’nın kalitesini artırarak en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.



'BİZİM OĞLAN HOŞ GELDİN'



Alanya Kapalı Cuma Pazarı’nı da ziyaret eden Özçelik, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Pazar Yeri’nin içler acısı halinden dert yanan vatandaşlar, “Tek güvencemiz sizsiniz. Bizi sorunlardan kurtarın” diyerek, desteklerini açıkladılar. Esnaf ve vatandaşlar, “Bizim oğlan hoş geldin” diyerek, sıcak ve cana yakın sevgilerini gösterdiler. Tezgâhları tek tek dolaşarak, bol kazançlar dilediği pazar esnafının sorun ve şikâyetlerini can kulağıyla dinleyen Özçelik, “Alanya’da herkes en güzel şekilde yönetilmeyi hak ediyor. Şehrimizin insanlarında da doğruyu görecek feraset var. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için kazanacağız ve onlara kaliteli, dertlerinden arındırılmış güzel bir Alanya bırakacağız” dedi.



“TEK GÜVENCEMİZ SİZSİNİZ”



Ziyaret sırasında yağmur nedeniyle binanın tavanından yağmur suyunun damladığı, yere bırakılan kova ve zeminde biriken suyun esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattığı gözlendi. Pazar Yeri’nin içler acısı halinden dert yanan vatandaşlar Başkan Adayı Özçelik’e adeta içlerini döktü. Vatandaşlar, “Şu vaziyete bakın. Bize reva görülen bu mu? Burası kışın soğuk, yazın da sıcak olur. Yağmur yağdığı zaman tavandan sular akıyor. Islak zeminde neredeyse kayıp düşeceğiz. Bu durumdan hiç memnun değiliz. Tek güvencemiz sizsiniz. Bizi sorunlardan kurtarın” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Ziyaret esnasında karşılaştığı çocukları seven ve vatandaşlarla selfie çektiren Özçelik’e bir vatandaşın söylediği nakarat, herkesi gülümsetti. Vatandaş, “Cep delik cepken delik, bizi neşelendirecek Özçelik” diyerek, başkan adayına desteğini ifade etti. ( CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya