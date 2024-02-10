Erdoğan Antalya'da Yücel'i açıkladı... Gündoğmuş'ta sürpriz

CALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Antalya EXPO 2016 Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısına Alanya’dan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, partililer ve yüzlerce Yücel sevdalısı Alanyalı katıldı.



BAŞKAN YÜCEL VE ERDOĞAN’DAN ZAFER POZU



Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı olarak sahneye çağırılan Başkan Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele zafer pozu verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Başkan Yücel, Cumhur İttifakı’nın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını belirterek Alanya’da başarı sözü verdi.



“ALANYA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR”



“Alanya seninle gurur duyuyor” sloganlarının atıldığı salonda gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Maşallah Alanya. Cumhur İttifakı olarak Alanya gümbür gümbür geliyor. Bundan sonra tüm kadrolarımızla sahada olacağız” dedi. Erdoğan’ın "Alanya" sözleri tüm salonda uzun süre ayakta alkışlandı.



“ALANYA'YI YENİDEN CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFERİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ”



Cumhur İttifakı ortak adayı olarak canla başla çalışacaklarını ve Alanya’yı yeniden Cumhur İttifakı ile buluşturacaklarını belirten Başkan Yücel, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Milletinin hamisi bilge liderimiz Devlet Bahçeli’yi mahcup etmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta zafer Cumhur İttifakı’nın olacak. Hazırız, kararlıyız. Ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla çalışıp Alanya'yı yeniden Cumhur İttifakı ile buluşturacağız" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi