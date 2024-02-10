- Eğitim

Rus çocuklar Türkçe öğreniyor

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ANTALYA'DAKİ Rus okullarında öğrencilere ana dilde eğitim verilirken, Türkçe ise yabancı dil olarak öğretiliyor. 

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Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yerleşik yaşamda da yabancılardan rağbet görüyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'nın Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde Rusça eğitim-öğretim verilen üç okul var. Bu okullarda Rusça ana dil iken, yabancı dil olarak ise İngilizce ve Almancanın yanında Türkçe öğretiliyor. Rusların yoğun yaşadığı bölgelerden Konyaaltı Sarısu Mahallesi'ndeki Uluslararası Eduant Rus Okulu'nda, ilkokul birinci sınıftan itibaren çocuklara Türkçe dersi veriliyor. İlkokul, ortaokul ve liseden oluşan okulun tüm kademelerinde öğrenciler Türkçe dersi alıyor. Öğretmen Adilya Kuliyeva, Türkçenin çocukların en sevdiği derslerden olduğunu söyledi. Uluslararası Eduant Rus Okulu'nun 2000 yılında Türkiye'de kurulan ilk Rus okulu olduğunu belirten okul sahibi Viktor Bikkenev ise Antalya'da yerleşik yaşayan Rusların çocuklarına Rusya müfredatına göre eğitim verildiğini, Rusça anadil olan eğitimde Türkçenin de öğretildiğini kaydetti. Bikkenev, Antalya'ya en fazla turistin Rusya'dan geldiğine dikkati çekerek, "Antalya'da Türkçeden sonra en çok konuşulan ikinci dil Rusça" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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10 Şub 2024 - 07:04 - Eğitim

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