Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince yürütülen " Trafik Kuralları Hayat Kurtarır Projesi" kapsamında motosiklet kullanıcılarına uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Polis, motosiklet kullanıcılarını şu konu başlıklarında broşürlerle uyardı:

- Yasal kapasite üzerinde yolcu taşınmaması,

- Seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması,

- Motosiklet kullanımı için gerekli tüm kıyafet ve ekipmanlar ile kask kullanılması,

- Hız kurallarına riayet edilmesi,

- Trafikte motosiklet için ayrılan şeritten seyir etmeleri,

- Girilmesi yasak olan cadde ve sokaklara girilmemesi,

- Kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde asla motosiklet kullanılmaması. ( Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Emniyet Müdürlüğü