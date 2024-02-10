Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince yürütülen " Trafik Kuralları Hayat Kurtarır Projesi" kapsamında motosiklet kullanıcılarına uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Polis, motosiklet kullanıcılarını şu konu başlıklarında broşürlerle uyardı:
- Yasal kapasite üzerinde yolcu taşınmaması,
- Seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması,
- Motosiklet kullanımı için gerekli tüm kıyafet ve ekipmanlar ile kask kullanılması,
- Hız kurallarına riayet edilmesi,
- Trafikte motosiklet için ayrılan şeritten seyir etmeleri,
- Girilmesi yasak olan cadde ve sokaklara girilmemesi,
- Kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde asla motosiklet kullanılmaması. ( Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Emniyet Müdürlüğü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.