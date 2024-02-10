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Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar

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Alanya polisi "Trafik Kuralları Hayat Kurtarır Projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı

Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar mask
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince yürütülen " Trafik Kuralları Hayat Kurtarır Projesi" kapsamında motosiklet kullanıcılarına uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Polis, motosiklet kullanıcılarını şu konu başlıklarında broşürlerle uyardı:
- Yasal kapasite üzerinde yolcu taşınmaması,
- Seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması,
- Motosiklet kullanımı için gerekli tüm kıyafet ve ekipmanlar ile kask kullanılması,
- Hız kurallarına riayet edilmesi,
- Trafikte motosiklet için ayrılan şeritten seyir etmeleri,
- Girilmesi yasak olan cadde ve sokaklara girilmemesi,
- Kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde asla motosiklet kullanılmaması. ( Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Emniyet Müdürlüğü

# Trafik, Polis, Motosiklet, Antalya, Alanya

10 Şub 2024 - 06:55 - Asayiş

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