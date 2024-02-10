NASA bir "Süper Dünya" daha keşfetti

İTALİK

NASA yine esrarengiz bir keşfe imza attı. Uzay ajansının yörüngede dolaşan teleskopları gezegenimizden uzakta adeta ikizini keşfetti. Dünya’ya oldukça benzeyen bu gezegen, Süper dünya olarak tanımlandı. İşte detaylar…

NASA bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif daha yaptı. Gezegenimizin yörüngesinde dolaşan uzay ajansının teleskopları Süper Dünya keşfetti. Bu kayalık gezegen, 137 ışık yılı uzaklıkta başka bir güneş sisteminde yer alıyor. Bir ışık yılının yaklaşık 6 trilyon mil uzaklıkta olduğunu unutmayalım. Kulağa oldukça uzak geliyor. Ancak uzayın genişliğini düşünecek olursak Süper Dünya, gezegenimize nispeten yakın.

YAŞANABİLİR BÖLGEDE YER ALIYOR

NASA keşfettiği bu Süper Dünya’yı TOI-715 b olarak adlandırıyor. Ayrıca bu dış gezegen Dünya’nın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde. Gelelim bu gezgeni diğer keşiflerden ayıran önemli detaya. Bu gezegen “Goldilocks” olarak adlandırılan yaşanabilir bölgenin yörüngesinde dönüyor. NASA uzay meraklıları için şubat ayı boyunca neler gözlemleyebileceklerine dair bir video yayınladı. İşte şubat ayı gökyüzü manzaraları...

NASA web sitesinde bu keşife ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

“Bu, gezegene yüzeyinde sıvı su oluşması için doğru sıcaklığı verebilecek yıldızdan uzaklıktır. Yüzey suyunun mevcut olması, özellikle de uygun bir atmosfere sahip olması için elbette başka birçok faktörün de sıralanması gerekir.”

TOI-715 b’yi inceleyecek olursak, yıldızına oldukça yakın bir yörüngede dönüyor. Her bir yörünge yalnızca 19 gün sürüyor. Ancak bilim insanları bu gezegenin diğer bazı dış gezegenler gibi cehennem kadar sıcak olduğunu düşünmüyor. Bunun nedeni ise TOI-715 b’nin yıldızının, Güneş’ten hem daha soğuk hem de daha küçük olması. Ayrıca NASA bu tip yıldızlara kırmızı cüce adını veriyor.

Daha soğuk kırmızı cücelerin etrafındaki kayalık gezegenler yaşam koşullarına daha uygundur. NASA da tam olarak bu sebepten dolayı bu gezegende Dünya’nın izlerini arıyor. Bununla birlikte NASA’nın teleskopları bunun gibi hızlı yörüngelere sahip gezegenleri kolaylıkla tespit ediyor. Ayrıca NASA, “Şu anda yaşanabilir gezegenler bulmak için en iyi seçenek bunlar” diye ekledi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ