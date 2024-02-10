Apple Vision Pro'dan iddialı çıkış

APPLE, ilk kez geçtiğimiz sene haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu, ABD'de satışa sundu. Anavatanında 3500 dolarlık başlangıç fiyatıyla alıcı bulan cihaz, henüz ülkemizde resmi olarak satışa çıkmadı.

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ

Apple Vision Pro, ABD'de satışlara başlamasının ardından Netflix'in bilim kurdu dizisi Black Mirror'dan çıkmış gibi gözüken manzaralara neden oldu. Sokakta, metroda, otobüste, kafelerde insanların sanal gerçeklik gözlüğünü kullanış biçimleri sosyal medyada büyük bir tartışmayı alevlendirdi. İnsanların iletişimine darbe vuracağı ve büyük bir toplumsal değişimi getireceği düşünülen gözlük önümüzdeki yıllarda da gündemden düşmeyecek gibi duruyor.

FİYATI ABD'DE TEPKİ ÇEKTİ

Vision Pro’nun teknolojisi akıllı telefondan sonra çevrimiçi yaşamda bir sonraki aşama olarak değerlendiriliyor. Ürün, sanal veya artırılmış gerçeklik severler için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak yüksek etiket fiyatı ve Facebook’un sahibi Meta’nın benzer ve daha ucuz sürümlerinin orta halli başarısı nedeniyle Vision Pro’nun en azından başlangıçta oyunun kurallarını değiştirmeyeceği görüşü ağırlık kazanıyor.

The New York Times, Vision Pro’yla ilgili olarak “Yapımında uzun yıllar ve milyarlarca dolar harcanmış etkileyici bir ürün. Ancak denedikten sonra bile, bu şeyin kimin ya da ne için olması gerektiği konusunda hala bir fikir oluşturmadı” diye yazdı. Eleştirmenler, ürünün ağır olduğunu, kullanıcının saçını mahvettiğini ve hantal bir pil takımı gerektirdiğini de ekliyorlar.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Wall Street News’in en son tedarik zinciri raporuna göre Apple, Vision Pro’yu uluslararası pazarlarda piyasaya sürmek için çok uzun bir süre beklemeyecek. Yayın, Çinli kullanıcıların cihazı Nisan'da ya da en geç Mayıs ayında satın alabileceğini söylüyor. İlginç bir şekilde, Apple’ın Çin pazarında başlığını yeniden isimlendirmesi gerekebilir. Ya da “Vision Pro” markasının sahibi olan Huawei ile bir anlaşmaya varmaya çalışabilir.

Böyle bir anlaşma yapılamazsa Apple, Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önce söylediği gibi, Reality ismini kullanabilir. Gurman, Apple Vision Pro duyurulmadan önce, şirketin xrOS işletim sistemini kullanacak uzamsal bilgisayara Reality Pro veya Reality One adını verebileceğini bildirmişti. Ayrıca 2023’te Apple’ın Kanada, Birleşik Krallık ve Çin’e genişlemeyi en büyük öncelikleri olarak hedefleyeceğini iddia eden gazeteci, Apple Vision Pro’nun uluslararası genişleme yol haritası hakkındaki söylentilerin desteklenmesine de yardımcı oluyor.

Apple, ilk aşamada Vision Pro'yu Çin ile birlikte Birleşik Krallık ve Kanada’da da piyasaya sürmek istiyor. Gurman, Fransa ve Almanya’nın da Apple Vision Pro’nun uluslararası genişlemesinin ilk adımında yer alabileceğini söylerken, onları Hong Kong, Japonya, Kore ve Avustralya’nın takip edebileceğini iddia ediyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Apple Vision Pro’nun yıl sonuna kadar on bölgede satışa sunulmasını bekleyebiliriz: ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Çin, Hong Kong, Japonya, Kore, Avustralya.

Ne yazık ki bu ilk aşama planında Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin adı geçmiyor. Bu yüzden eğer bir Vision Pro satın almayı hayal ediyorsanız, 2024 yılı için çok da umutlu olmamanızı öneriyoruz. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ