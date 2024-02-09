09 Şub 2024 - 23:56- Gündem G:

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otobüslere çarptı

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İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otobüslere çarptı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otobüslere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otobüslere çarptı
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Avcılar'da, otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Avcılar Merkez Mahallesi'nde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 PJ 4375 plakalı otomobilin sürücüsü M.E., direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki 34 HO 1440 ve 34 HO 1474 plakalı iki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada, kadın sürücü M.E., otomobilde sıkıştı. Otomobilin yolcu koltuğundaki G.E. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı M.E'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif hafif şekilde yaralanan G.E. ise tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ile trafik normale dönerken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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09 Şub 2024 - 23:56 DHA İstanbul- Gündem

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