09 Şub 2024 - 23:14- Gündem G:

Gezeravcı'dan ilk paylaşım geldi: Merhaba Dünya, ben geldim

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Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndükten sonra yaptığı ilk paylaşımda, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

Gezeravcı'dan ilk paylaşım geldi: Merhaba Dünya, ben geldim mask
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü. 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında, Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

'İLK TÜRK ASTRONOTU OLARAK TARİH YAZIYOR'

Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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09 Şub 2024 - 23:14 DHA Ankara- Gündem

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