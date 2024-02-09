Garson 'Heimlich' manevrası yaptı! Boğazına yiyecek kaçan çocuğu kurtardı

Karabük'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson Ferdi Kanış (40) tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi. Annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen çocuğun boğazına yiyecek kaçtı. Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu. Restoranda garson olarak görev yapan Ferdi Kanış, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.