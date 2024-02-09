Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı

Turuncu yeşilli ekip, eski golcüsü Ahmed Hassan'ı sezon sonuna kadar Pendikspor'dan kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yuvana hoş geldin Ahmed Hassan!
Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan’ı Siltaş Yapı Pendikspor’dan sezon sonuna kadar transfer etti." Cemali AYDINOĞLU
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Turuncu yeşilli ekip, eski golcüsü Ahmed Hassan'ı sezon sonuna kadar Pendikspor'dan kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yuvana hoş geldin Ahmed Hassan!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.