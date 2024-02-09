Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı

Turuncu yeşilli ekip, eski golcüsü Ahmed Hassan'ı sezon sonuna kadar Pendikspor'dan kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yuvana hoş geldin Ahmed Hassan!

Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan’ı Siltaş Yapı Pendikspor’dan sezon sonuna kadar transfer etti." Cemali AYDINOĞLU