09 Şub 2024 - 22:38- Spor G:

Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı

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Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonunun sona ermesine saatler kala, temsilcimiz Corendon Alanyaspor'dan bir hamle daha geldi.

Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı mask
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Turuncu yeşilli ekip, eski golcüsü Ahmed Hassan'ı sezon sonuna kadar Pendikspor'dan kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yuvana hoş geldin Ahmed Hassan!
Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan’ı Siltaş Yapı Pendikspor’dan sezon sonuna kadar transfer etti." Cemali AYDINOĞLU

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09 Şub 2024 - 22:38 - Spor

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