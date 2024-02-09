09 Şub 2024 - 21:10- Gündem G:

8 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

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Ankara'da FETÖ firarisi eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y., yakalandı.

8 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet' suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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09 Şub 2024 - 21:10 DHA Ankara- Gündem

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