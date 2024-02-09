8 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet' suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.