Bakan Kacır, Alper Gezeravcı ile Antalya'da konuştu! 'Türkiye tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin, "Türkiye, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır." dedi.

Türkiye'de bugün tarihi bir ana şahitlik yapıldığını dile getiren Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Gezeravcı'nın 21 gün sonra Dünya'ya dönüş yaptığını söyledi.

Gezeravcı'nın Dünya'dan uluslararası uzay istasyonuna yaklaşık 36 saatte eriştiğini anımsatan Kacır, dönüş yolunda da 47 saatten fazla zaman geçirdiğini belirtti.

Alper Gezeravcı'nın Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi de gerçekleştirdiğini aktaran Kacır, şunları söyledi:

"Bu deneyler biyoloji, genetik tıp, malzeme, malzeme birimi gibi alanlarda bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar. Bu çalışmaları çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır. Türkiye'de bu misyon çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmiş, çok yakından takip edilmiştir. Böylelikle Türkiye'nin bir bilim toplumuna dönüşmesi sürecinde de çok önemli kazanımlar elde edilmiştir."

Bakan Kacır, bu tarihi olayın Türk çocuklarının, Türk gençlerinin gelecekte gerçekleştirecekleri bilimsel çalışmalar için şimdiden muazzam bir ilham kaynağına dönüştüğünü vurguladı.

Gezeravcı'yı tebrik eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi büyük bir öz güven ve cesaretle, kararlılıkla gerçekleştirdiği bu misyon boyunca aslında hem ülkesini ne kadar sevdiğini hem de ülkesinin yetiştirdiği bir vatan evladı olarak hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirmek ve nihayetinde orada da titizlikle bilimsel çalışmaları sürdürmek yoluyla bu misyon için en doğru isim olduğunu bir kez daha her birimize göstermiş oldu. Nice Alper Gezeravcıları inşallah önümüzdeki dönemde yetiştirecek ve uzaya göndereceğiz."

Türkiye'nin her alanda iddialı çalışmalar yaptığını belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek, yüksek teknolojileri rekabetçi şekilde geliştirebilen ve dünyada sunabilen bir ülke olma yolunda sürdürdüklerini kaydetti.

- "İddialı projelere devam edeceğiz"

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında en önemli çalışma alanlarından biri olan Milli Uzay Programı projelerini adım adım gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi milli imkanlarla geliştirdiğimiz bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi ile inşallah Milli Uzay Programı kapsamında tanıştırıyor olacağız. Ay misyonumuzu milli hibrit etki sistemi ile gerçekleştirerek bu kez 380 bin kilometre ötedeki Ay'a inşallah erişeceğiz. Türkiye'yi uzay sanayinde de gelişme kaydeden bir ülke yapabilmek adına önümüzdeki dönemde Ankara'da bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Bu alanda çalışan araştırma geliştirme inovasyon yapan Türk özel sektör inisiyatiflerinin önünü açacağız. Bütün bunlar Türkiye'ye hem yıllık 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alma sonucu getirecek hem de böylesine sofistike teknolojilerde kabiliyet kazanmış bir Türkiye'nin aslında kalkınma yolculuğunda hızlanmasını da beraberinde getirecek."

Kacır, milletin desteğiyle iddialı projeler yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kendilerine destekte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk milletine teşekkür eden Kacır, Türk gençlerinin, çocuklarının hayallerindeki her türlü sınırı ortadan kaldırabilecek, ufuklarını gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA