09 Şub 2024 - 20:44- Gündem G:

İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Edirne'de bir otomobil, ters yönden gelen diğer otomobille çarpıştı. Kazada otomobilden biri takla atarak yan yattı. Sürücü ise yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı 22 RT 286 plakalı otomobil, iddiaya göre, ters yönden gelen N.T. yönetimindeki 22 BG 801 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp yan duran otomobilin sürücüsü M.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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09 Şub 2024 - 20:44 DHA Edirne- Gündem

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