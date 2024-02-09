09 Şub 2024 - 20:44- Gündem

İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de bir otomobil, ters yönden gelen diğer otomobille çarpıştı. Kazada otomobilden biri takla atarak yan yattı. Sürücü ise yaralandı.