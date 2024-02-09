Evleneceklere faizsiz kredi fırsatı! Bakan açıkladı

Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini duyurdu.

Buna göre; 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 Perşembe günü alınmaya başlanacak.

48 AY VADELİ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA

Bakan Göktaş açıklamasında, başvuru için gerekli şartların açıklanmaya devam edeceğini de söyledi. Başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları "aile.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.

Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Kaynak: NTV