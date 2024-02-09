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Haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

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Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyuran haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi Sözcü TV olarak açıklandı.

Haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi belli oldu mask
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Haber yorumlarıyla sıkça gündem olan ünlü sunucu Ece Üner, ay başında yaptığı açıklamayla TV100'den ayrıldığını duyurmuştu. İstifa ettiğini duyuran Üner, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

Sözcü TV'nin X hesabından yapılan paylaşıma, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak." notu düşüldü.

Ünlü sunucu da Sözcü TV'nin gönderisini paylaşarak anlaşmayı duyurdu.

Kaynak: KARAR

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09 Şub 2024 - 20:07 - Magazin

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