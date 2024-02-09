Alanya’da Acet ailesinin acı günü

Alanya Hacıkura İlköğretim Okulu Öğretmeni Özcan Acet ve Fatma Acet’in kızları Pınar Acet, hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Down Sendromu hastası olan Acet’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Acet’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Acet’in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Dinek Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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# Alanya, acet ailesi, acı gün
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.