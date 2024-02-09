Alanya’da Acet ailesinin acı günü

Alanya Hacıkura İlköğretim Okulu Öğretmeni Özcan Acet ve Fatma Acet’in kızları Pınar Acet, hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Down Sendromu hastası olan Acet’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Acet’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Acet’in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Dinek Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.