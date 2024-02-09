09 Şub 2024 - 18:09- Gündem G:

Alanya’da Acet ailesinin acı günü

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Alanya’nın sevilen öğretmenlerinden Özcan ve Fatma Acet’in bir süredir hastaneden tedavi gören kızları Pınar Acet, yaşamını yitirdi

Alanya’da Acet ailesinin acı günü mask
Alanya’da Acet ailesinin acı günü
Alanya’da Acet ailesinin acı günü
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Alanya Hacıkura İlköğretim Okulu Öğretmeni Özcan Acet ve Fatma Acet’in kızları Pınar Acet, hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Down Sendromu hastası olan Acet’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Acet’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Acet’in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Dinek Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

# Alanya, acet ailesi, acı gün

09 Şub 2024 - 18:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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