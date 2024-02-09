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Alanya'da çocuğu istismar etmişti: Bakın nerede yakalandı

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Alanya’da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yıllardır kaçak olan firari hükümlü Bursa’da yakalandı.

Alanya'da çocuğu istismar etmişti: Bakın nerede yakalandı mask
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Alanya'da 2015 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için 20 yıl hapis cezasına çarptırılan S.Ö. (48), bir yıldır aranıyordu.

Alanya Cumhuriyet Savcılığının yakalama kararı çıkardığı S.Ö, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ö, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

# Alanya, Polis, Bursa, hapis

09 Şub 2024 - 17:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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