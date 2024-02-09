Alanya'da çocuğu istismar etmişti: Bakın nerede yakalandı

Alanya'da 2015 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için 20 yıl hapis cezasına çarptırılan S.Ö. (48), bir yıldır aranıyordu.

Alanya Cumhuriyet Savcılığının yakalama kararı çıkardığı S.Ö, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ö, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.