Antalya Valiliği askıya alma tutanağı gönderdi! Cumhuriyet Mahalle Muhtarı vatandaşlara çağrı yaptı

Antalya Valiliği, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan riskli alanla ilgili imar planı değişikliği hakkında bir askıya alma tutanağı gönderdi. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Musa Akın vatandaşları bilgilendirmek adına çağrıda bulundu. Muhtar Akın, mahalle sakinlerine yeni imar planını incelemeleri için Alanya Alkent Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gitmelerini ve itiraz etmek isteyenlerin 15 Şubat’a kadar Antalya Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini belirtti. Dim TV mikrofonlarına konuşan Muhtar Akın, sadece imar ile ilgili itirazların kabul edileceğini vurguladı.

ANTALYA VALİLİĞİ ASKIYA ALMA TUTANAĞI GÖNDERDİ

Antalya Valiliği tarafından gönderilen askıya alma tutanağında “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) maddeleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanan, Antalya ili, Alanya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yaklaşık 37,30 hektarlık yüz ölçüme sahip Riskli Alanda ve 905 ada 2 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği (NİP-071043404, UİP-071043403) 31.01.2024 tarihinde imar ve Planlama Şube Müdürlüğü yerinde ve internet sayfamızda on beş gün (15 gün) süre ile Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği ll Müdürlüğü'nce askıya çıkarılmıştır” ifadelerine yer verildi.

MUHTAR VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Musa Akın, “Değerli Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Cumhuriyet Mahallesi kentsel dönüşüm (riskli alan ) içerisinde taşınmazı (evi işyeri tapusu olan ) vatandaşlarımıza duyurulur. İmar planı askıya çıktı. Bakıp incelemek isteyen vatandaşlarımız mahallemizde bulunuz Alanya Alkent Kentsel Dönüşüm Ofisi’nden yeni planı inceleyebilirler. İtiraz etmek isteyenler 15.02.2024 son gündür. İtirazlar Antalya Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapılıyor. Alanya’da yapılmıyor. İtiraz etmek isteyen vatandaşlarımız sadece imar ile ilgili itiraz yapabilirler” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)