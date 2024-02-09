Erdoğan Antalya'da Yücel'i açıkladı... Gündoğmuş'ta sürpriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'de EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yaptı. Başkan Yücel, bugün Alanya'da 12 noktadan Antalya'ya otobüs kaldırarak gittiği Antalya'da Erdoğan tarafından 'Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı' olarak açıklandı.

Gündoğmuş'un mevcut AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Özeren yeniden aday olarak açıklanmadı. Özeren'in yerine AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Ali Gülen aday olarak açıklandı.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün de sahneye çıktığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Antalya AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları şu şekilde:

Kepez : Rıza Sümer

Muratpaşa : Özdemir Manavoğlu

Konyaaltı : Durali Kolpak

Aksu : Durmuş Kaan Şahin

Döşemealtı : Bekir Kıvrım

Kumluca : Hüseyin Orhantekin

Serik : Veli Vural

Manavgat : Süleyman Okudan

Elmalı : Durmuş Ali Gökçe

Kemer : Rahman Şeker

Akseki : İbrahim Özkan

Gündoğmuş : Ali Gülen

İbradı : Hatice Sekmen

Kaş : Mutlu Ulutaş

5 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti, bazı ilçelerde MHP'nin adaylarını destekleme kararı almıştı. AK Parti, Alanya, Gazipaşa, Finike, Demre ve Korkuteli ilçelerinde aday çıkarmayacak.

İşte MHP'li adaylar:

Alanya : Adem Murat Yücel

Gazipaşa : Mustafa Aksoy

Finike : Cenk Şimşek

Korkuteli : Sadık Önal

Demre : İbrahim Oğuz