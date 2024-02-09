Erdoğan Antalya'da Yücel'i açıkladı... Gündoğmuş'ta sürpriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'de EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yaptı. Başkan Yücel, bugün Alanya'da 12 noktadan Antalya'ya otobüs kaldırarak gittiği Antalya'da Erdoğan tarafından 'Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı' olarak açıklandı.
Gündoğmuş'un mevcut AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Özeren yeniden aday olarak açıklanmadı. Özeren'in yerine AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Ali Gülen aday olarak açıklandı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün de sahneye çıktığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Antalya AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları şu şekilde:
Kepez : Rıza Sümer
Muratpaşa : Özdemir Manavoğlu
Konyaaltı : Durali Kolpak
Aksu : Durmuş Kaan Şahin
Döşemealtı : Bekir Kıvrım
Kumluca : Hüseyin Orhantekin
Serik : Veli Vural
Manavgat : Süleyman Okudan
Elmalı : Durmuş Ali Gökçe
Kemer : Rahman Şeker
Akseki : İbrahim Özkan
Gündoğmuş : Ali Gülen
İbradı : Hatice Sekmen
Kaş : Mutlu Ulutaş
5 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI
Cumhur İttifakı ortağı AK Parti, bazı ilçelerde MHP'nin adaylarını destekleme kararı almıştı. AK Parti, Alanya, Gazipaşa, Finike, Demre ve Korkuteli ilçelerinde aday çıkarmayacak.
İşte MHP'li adaylar:
Alanya : Adem Murat Yücel
Gazipaşa : Mustafa Aksoy
Finike : Cenk Şimşek
Korkuteli : Sadık Önal
Demre : İbrahim Oğuz
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.