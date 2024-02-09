- Dünya

Evlatlık aldığı çocuklar acımadan öldürdü

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İspanya’da 48 yaşındaki Silvia Lopez Gayubas, aracının içinde başına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Polis soruşturması sonucunda, evlatlık olarak aldığı 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Evlatlık aldığı çocuklar acımadan öldürdü mask
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Olayın gençler tarafından kurgusal bir kaçırma girişimi olarak planlandığı düşünülüyor. Büyük evlatlık çocuk gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılacak. Gayubas’ın boğazında ağır bıçak yaraları bulundu. Gençlerin, cinayeti işledikten sonra kaçırılma süsü vermeye çalıştıkları belirlendi. Cinayetin neden işlendiği hala araştırılıyor.

Bölgesel bir sözcü bu sabah, kurbanın büyük evlatlık çocuğunun, 15 yaşında olanın, gözaltına alındığını ve yakın zamanda mahkemesine çıkarılacağını doğruladı. Gayubas’un cesedi, arabasının arka koltuğunda bulunduktan sonra yapılan değerlendirmede boynunda ağır bıçak yaraları tespit edildi. Gençlerin, cinayetten önce büyükannelerini arayıp kaçırıldıklarını söyledi. Polis, gençlerin cinayeti işledikten sonra cinayete kaçırılma süsü vermeye çalıştıklarını söyledi. Gençlerin cinayeti neden işledikleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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09 Şub 2024 - 17:07 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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