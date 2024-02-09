Evlatlık aldığı çocuklar acımadan öldürdü

Olayın gençler tarafından kurgusal bir kaçırma girişimi olarak planlandığı düşünülüyor. Büyük evlatlık çocuk gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılacak. Gayubas’ın boğazında ağır bıçak yaraları bulundu. Gençlerin, cinayeti işledikten sonra kaçırılma süsü vermeye çalıştıkları belirlendi. Cinayetin neden işlendiği hala araştırılıyor.
Bölgesel bir sözcü bu sabah, kurbanın büyük evlatlık çocuğunun, 15 yaşında olanın, gözaltına alındığını ve yakın zamanda mahkemesine çıkarılacağını doğruladı. Gayubas’un cesedi, arabasının arka koltuğunda bulunduktan sonra yapılan değerlendirmede boynunda ağır bıçak yaraları tespit edildi. Gençlerin, cinayetten önce büyükannelerini arayıp kaçırıldıklarını söyledi. Polis, gençlerin cinayeti işledikten sonra cinayete kaçırılma süsü vermeye çalıştıklarını söyledi. Gençlerin cinayeti neden işledikleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.