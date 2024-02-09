09 Şub 2024 - 17:09- Gündem G:

Alanya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 20 yıl hapsi olan istismarcı Bursa'da yakalandı

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Alanya'da 2015 yılında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve 20 yılla cezalandırılan suçlu Bursa'da yakalandı.

Alanya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 20 yıl hapsi olan istismarcı Bursa'da yakalandı mask
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Antalya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası alıp, 1 yıldır aranan Sedat Özdemir (48), Bursa'da yakalandı.

Alanya ilçesinde 2015'te meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Özdemir hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda, mahkeme heyeti, Özdemir'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanan Özdemir için yakalama kararı çıkarttı. 1 yıldır kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Özdemir, dün akşam Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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09 Şub 2024 - 17:09 DHA Bursa- Gündem

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