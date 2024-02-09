Alanya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 20 yıl hapsi olan istismarcı Bursa'da yakalandı

Antalya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası alıp, 1 yıldır aranan Sedat Özdemir (48), Bursa'da yakalandı.
Alanya ilçesinde 2015'te meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Özdemir hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda, mahkeme heyeti, Özdemir'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanan Özdemir için yakalama kararı çıkarttı. 1 yıldır kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Özdemir, dün akşam Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.