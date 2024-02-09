Son Dakika! Alanya yolunda feci kaza: 21 yaralı var

Edinilen bilgiye göre yürekleri ağza getiren kaza, Trabzon- Antalya seferini yapan Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar’ın kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi’nde aşırı hız ve yolun ıslak olması sebebi ile şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarının ardından Manavgat’ta bulunan 112 ve özel hastanelere ait ambulansla olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle:

"Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız"