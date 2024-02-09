Bakan açıkladı! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Alper Gezeravcı ve ve Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü. Dragon kapsülünün okyanusa inişi sonrasında, yer ekibinin kapsülü gemiye alması beklenmektedir. Ax-3 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlamıştı.

Bu tarihi görev, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 18 Ocak'ta yerel saat ile 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) fırlatılarak başlamıştı. Yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Bu başarılı misyon, Türkiye için tarihi bir anı temsil etmekte ve Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki varlığı, ülkenin uzay alanındaki ilerlemesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Bakan Kacır: İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada.Çok şükür…

Kaynak: DHA