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Bahçeli'den AYM'ye sert çıkış! 'Ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kutlama etkinliğinde Anayasa Mahkemesi'nin bir milli güvenlik sorunu olduğunu açıkladı.

Bahçeli'den AYM'ye sert çıkış! 'Ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.' mask
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MHP lideri Devlet Bahçeli, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıldönümü Kutlama Etkinliklerine katıldı. Burada değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı.

Bahçeli yaptığı açıklamasında "Anayasa Mahkemesi artık bir güvenlik sorunudur. Tekrar ifade ediyorum ki Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılmalıdır. Teröriste hak veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz. AYM hukuka savaş açıyor, Türkiye'nin geleceğine darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca partisinin yeni anayasa çalışmasını da tamamladığını duyurdu. MHP lideri "Önümüzdeki dönemlerde gündeme alınması planlanan 9 ana başlıktan biri yeni Anayasa maddesi. MHP 100 maddelik anayasa çalışmasını tamamlamıştır" dedi.

Kaynak: DHA

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09 Şub 2024 - 16:21 DHA Ankara- Siyaset

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