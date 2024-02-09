Maden ocağında facia: 1 işçi göçük altında kaldı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan bir krom madeninde meydana gelen göçükte işçi Beytullah Çuhadar (37), hayatını kaybetti.
Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran mevkinde bulunan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ye ait krom madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar, göçük altında kaldı. Olayın ardından çalışanların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla, Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.