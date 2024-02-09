Şok karar! Döviz krizinin çözülmesi için sahil kasabası BAE'ye satıldı

Mısır, başkent Kahire'nin yaklaşık 350 kilometre kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında bulunan Ras El-Hekma bölgesinde yaklaşık 22 milyar dolar tutarında yatırım yapması için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşıldığı yolundaki basında çıkan haberleri resmen teyit etti.

Mısır Serbest Bölgeler Yönetimi Genel Müdürü Hüssam Heiba, “CNBC Arabistan” kanalına verdiği demeçte, Ras el-Hikma'yı geliştirme projesinin 22 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiğini söyledi. Ras El-Hekma bölgesini geliştirmek için yerel ortaklarla birlikte çalışmak üzere BAE’den bir konsorsiyumun seçildiğini kaydeden Mısırlı yetkili, projeye yönelik ilk yatırımların 22 milyar doları aşabileceğini bildirdi. Mısırlı yetkili, BAE konsorsiyumunun projenin finansmanından, geliştirilmesinden ve yönetilmesinden sorumlu olacağını belirterek, “Projenin uygulanmasına yerli ve yabancı firmaların katılacak. Müzakereleri tamamladık ve şimdi sözleşme imzalamaya hazırlanıyoruz." dedi. Bloomberg, Abu Dabi'nin, Mısır'ın kuzey kıyısındaki arazileri satın almak ve geliştirmek için görüşmelerde bulunduğunu ilk kez gündeme getirmişti.

Bu arada “Middle East Eye” adlı internet haber sitesinin aktardığına göre, şehrin geliştirilmesi için planlanan proje, Mısır İmar Bakanlığı ile ve BAE Maliye Bakanlığı arasında yürütülecek. Basında çıkan haberlerde, ülkenin yaşadığı ciddi döviz sıkıntısı yüzünden zor günler geçiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin turistik kasabayı satma planı muhalifleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine yol açmıştı. Muhalifler, döviz sıkıntısını aşma uğruna Mısır'ın en güzel kıyı bölgelerinden biri olan Ras el-Hikma'dan vazgeçmesine tepki gösteriyor.

ENFLASYON YÜZDE 40'I AŞTI

Hisham Sabri isimli emekli bir güvenlik yetkilisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada satılan tatil kasabasını "yeryüzündeki cennet" diyerek tanımlarken, “Cidden Sisi’nin felaketlerine ayak uyduramıyorum. O, saatte 250 km hızla kazaaya gidiyor.” dedi Mısır ulusal para birimi, ülkenin yaşadığı ekonomik darboğaz yüzünden son bir yıl içinde karaborsada ABD doları karşısında yüzde 50 değer kaybetti.

IMF heyeti, 10 milyar dolar tutarında yeni bir kredi açılması için ülkeye yaptığı iki haftalık ziyareti dün tamamladı. 109 milyon nüfusu sahip Mısır’da enflasyon ağustos verilerine göre yıllık yüzde 40’ın üstünde. Mısır'da halkın yarısından fazlası açlık sınırının altında bir gelirle yaşıyor. Sisi’nin son 10 yıllık iktidarı döneminde Mısır’ın dış borcu 164 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası’nda 34 milyar dolar döviz rezervi kalan Mısır’ın bu yıl 40 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor.

MISIR'DAKİ DÖVİZ KRİZİ NEDEN BAŞLADI?

Mısır'da darbeyle yönetime geçen Sisi yönetiminin döviz krizi yaşaması bazı nedenlere bağlanıyor. Bunlar şöyle:

Turizm Gelirlerindeki Düşüş: Mısır, uzun yıllar boyunca turizm gelirlerine dayanan bir ekonomiye sahipti. Ancak son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık ve güvenlik endişeleri, turistlerin ülkeye olan ilgisini azalttı. Bu durum, turizm gelirlerinde ciddi düşüşlere yol açtı ve döviz rezervlerini olumsuz etkiledi.

Dış Ticaret Dengesizliği: Mısır'ın dış ticaret dengesindeki sorunlar da döviz krizinin nedenlerinden biridir. Ülkenin ithalatı, ihracatından daha fazla olduğu için dış ticaret açığı yaşanıyor. Bu durum, döviz talebini artırıyor ve döviz rezervlerini azaltıyor.

Döviz Kurlarındaki Dalgalanmalar: Mısır'da son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da döviz krizini derinleştiren faktörlerden biridir. Bu dalgalanmalar, döviz piyasasındaki belirsizliği artırıyor ve yatırımcıların güvenini sarsıyor.

Ekonomik Reformların Yetersizliği: Mısır hükümetinin döviz krizine yönelik aldığı ekonomik önlemler, bazı kesimler tarafından yetersiz bulunuyor. Ekonomik reformların hızını ve kapsamını artırmak için daha fazla çaba gerektiği belirtiliyor.

Jeopolitik Faktörler: Bölgedeki jeopolitik gelişmeler de Mısır'ın döviz kriziyle mücadelesini etkiliyor. Özellikle bölgedeki siyasi ve askeri çatışmaların artması, ülkenin ekonomik istikrarını olumsuz etkiliyor ve döviz krizini derinleştiriyor.

Kaynak: euronews