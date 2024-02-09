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Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Biner’den gençlere mesaj! ‘Değişimin temellerini atıyoruz’

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Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, gençlerin desteklerinin önemini vurgulayarak, Alanya'nın geleceğini birlikte inşa edeceklerini söyledi

Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Biner’den gençlere mesaj! ‘Değişimin temellerini atıyoruz’
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ALANYA Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, gençlere yönelik önemli bir mesaj verdi. Biner, gençlerin desteğini alarak Alanya'nın geleceği için önemli adımlar atacaklarını ve gençlere bırakacakları mirası düşünerek hareket ettiklerini vurguladı. Gençlerin desteğinin önemini vurgulayan Biner, mesajında, “Gençler, değişimin temellerini atıyoruz. Alanya bana çok şey verdi. 2 dil biliyorum. İngilizce ve Almanca. Bildiğim bu iki dil bana çok şey kazandırdı. Şimdi Alanya’nın bana kazandırdıklarını Alanya’ya geri verme zamanı. Sevgili gençler sizlerin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Siz gençlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizler için bu yola çıktık. Sizler de bu yolda lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Gençler, size bırakacağımız miras için buradayız! Sizlerin desteğiyle çıkacağımız bu yolda, el ele sırt sırta vererek değişimin temellerini atacağız. Değişim 12'den başlar” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

# Alanya, Belediye, başkan, var

09 Şub 2024 - 15:48 - Siyaset

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