Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Biner’den gençlere mesaj! ‘Değişimin temellerini atıyoruz’

ALANYA Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, gençlere yönelik önemli bir mesaj verdi. Biner, gençlerin desteğini alarak Alanya'nın geleceği için önemli adımlar atacaklarını ve gençlere bırakacakları mirası düşünerek hareket ettiklerini vurguladı. Gençlerin desteğinin önemini vurgulayan Biner, mesajında, “Gençler, değişimin temellerini atıyoruz. Alanya bana çok şey verdi. 2 dil biliyorum. İngilizce ve Almanca. Bildiğim bu iki dil bana çok şey kazandırdı. Şimdi Alanya’nın bana kazandırdıklarını Alanya’ya geri verme zamanı. Sevgili gençler sizlerin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Siz gençlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizler için bu yola çıktık. Sizler de bu yolda lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Gençler, size bırakacağımız miras için buradayız! Sizlerin desteğiyle çıkacağımız bu yolda, el ele sırt sırta vererek değişimin temellerini atacağız. Değişim 12'den başlar” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.