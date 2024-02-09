ALKÜ’den ‘Gastro’ şov

TURİZM alanında yaptığı proje ve akademik çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bu alanlarda katıldığı yarışma ve organizasyonlarda da başarısını üst seviyelere taşıyor. 5-7 Şubat 2024 tarihlerinde Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’nin sayılı yemek yarışmalarından kabul edilen “Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması” sona erdi. Yarışmaya, ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile ALTSO Turizm MYO Aşçılık Programı öğrencileri de katıldı. Yarışmada üstün performans gösteren ALKÜ öğrencileri; kazandıkları 5 altın, 7 gümüş, 1 bronz madalya ve bir kupa ile yarışmaya damga vurarak adeta gastro şov yaptılar.

GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ SANATLARINI KONUŞTURDU

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirmelerde bulunduğu yarışmada ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Şakir Bıçar ve Serhat Kızmaz, 3 kategoride 3 altın madalya kazandılar. Bıçar ve Kızmaz, rakiplerine; Pratik Üniversite Öğrencisi Balık Yemek Yarışması, Pratik Üniversite Öğrencisi Tavuk Yemek Yarışması ve Pratik Üniversite Öğrencisi Ana Yemek Yarışması kategorilerinde fark atarak altın madalyaların sahibi oldular. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu öğrencileri tebrik ederek başarıların devamını diledi. Nebioğlu, ALKÜ’nün gastronomi alanında iddialı eğitimler verdiğinin de altını çizerek bu alandaki başarıların devamının geleceği öngörüsünde bulundu.

AŞÇILIK ÖĞRENCİLERİNİN HÜNERLERİ MEST ETTİ

Yarışmada bir diğer büyük başarı ise ALTSO Turizm MYO Aşçılık Programı öğrencileri tarafından gösterildi. Yarışmaya; ana yemek, tatlı, tavuk ve ekip kategorisinde katılan Aşçılık Programı öğrencileri; 2 altın, 7 gümüş, 1 bronz ve 1 ekip kupası alarak katıldıkları her kategoriden ödülle döndüler. Yarışmada İlayda Bozkurt, Seda Güzeldere, Rıdvan Teymuroğlu tatlı tabağı kategorisinde 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Ana yemek tabağı kategorisinde de Merve Altıay, Ahmetcan Kurd; 1 gümüş, 1 bronz madalya elde ettiler. Tavuk tabağı kategorisinde ise Mehmet Nuri İnce, Alperen Filiz; gümüş madalya aldılar. Üniversite düzeyi en iyi ekip kategorisinde ise Efe Şahin, Emirhan Özübek, Diyaddin Aktürk; birer gümüş madalya alırken ekip olarak da 1 kupa kazandılar. ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge, yarışmaya büyük özveri ile hazırlanarak ödül alan öğrencileri ve Öğr. Gör. Neslihan Özçıra’yı tebrik etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe ve Turizm Aşçılar Derneği iş birliği ile bu yıl 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması’nın Alanya’da büyük bir heyecan oluşturduğunu söyledi. Alanya Belediyesi ile Altın Kepçe ve Turizm Aşçılar Derneğine bu güzel organizasyon için teşekkür eden Rektör Türkdoğan, ALKÜ olarak da yarışmaya büyük bir heyecanla katıldıklarını belirtti. Türkdoğan, yarışmaya katılan ALKÜ öğrencilerini ve akademisyenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. (ALKÜ/BÜLTEN)