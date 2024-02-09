Alanya'ya Teknopark müjdesi! ÖSYM Başkanı Ersoy’dan kritik ziyaret

ALANYA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ersoy'un ziyareti sırasında, üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi ve gelecek projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Güner, ÖSYM Başkanı Ersoy'a Alanya Üniversitesi'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı ve gelecek planları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

‘ALANYA’YA TEKNOPARK KAZANDIRILACAK’

ÖSYM Başkanı Ersoy'a nazik ziyaretleri için teşekkür eden, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Güner, ziyarete ilişkin şu görüşleri dile getirdi: “Alanya Üniversitesi, tarım ve turizmin kesiştiği bir kentte, ekonomik büyüme ve kalkınma adına önemli projelere imza atmaktadır. Kentin potansiyelini nitelikli insan kaynağına dönüştürmek ve ekonomiye katkı sağlamak hedefiyle markalaşma sürecinde önemli adımlar atıyoruz. Üniversitemizde, Teknoloji Transfer Ofisi gibi önemli girişimleri hayata geçirdik. Çok yakın bir zamanda Alanya’ya teknopark kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız, girişimlerimiz devam ediyoruz. Uluslararası standartlarda eğitim verme hedefiyle ilerleyen üniversitemizin gelecekteki çalışmaları hakkında ÖSYM Başkanımız Sn. Prof.Dr. Bayram Ali Ersoy'u bilgilendirdik. Bu ziyaret bizleri çok mutlu etti. Ziyarette ele alan konular ve kurumsal iş birliği adına planlanan projeler motivasyonumuzu artırdı. Projelerimiz ve akademik çalışmalarımızla kentin akademik ve ekonomik gelişimine katkı sağlamada kararlıyız. Üniversite olarak sadece akademik alanda değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da kente önemli katkılar sunmak istiyoruz. Alanya Üniversitesi, öğrencilerimizin geleceğe umutla bakmaları ve akademik açıdan desteklenmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. Alanya Üniversitesi, kent için sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, ekonomik ve sosyal açıdan da önemli bir aktör olarak varlık gösteriyor ve gelecek için umut dolu adımlar atmayı hedefliyoruz” (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)