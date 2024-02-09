Alanya'da korku dolu anlar kamerada: Vatandaş canına kıymak için binaya çıktı

İhbar hattımıza gelen görüntüler ve bilgilere göre, Tamiratı yapılan Eftalya apartmanının inşaat iskelesine çıkan ve erkek olduğu görülen şahıs canına kıymak istedi.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
JANDARMANIN YOĞUN ÇABASI SONUCU İNDİRİLDİ
Daha önce de benzer eylemlerde bulunan şahsın Jandarmanın yoğun çabası sonucu indirilerek ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.