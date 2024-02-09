09 Şub 2024 - 14:40- Asayiş G:

Alanya'da korku dolu anlar kamerada: Vatandaş canına kıymak için binaya çıktı

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Alanya'da bir binanın tamiratı sırasında inşaat iskelesine çıkan vatandaş canına kıymak istedi. Ekiplerin seferber olduğu olayda ikna çalışmaları devam ediyor.

Alanya'da korku dolu anlar kamerada: Vatandaş canına kıymak için binaya çıktı
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İhbar hattımıza gelen görüntüler ve bilgilere göre, Tamiratı yapılan Eftalya apartmanının inşaat iskelesine çıkan ve erkek olduğu görülen şahıs canına kıymak istedi. 

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

JANDARMANIN YOĞUN ÇABASI SONUCU İNDİRİLDİ

Daha önce de benzer eylemlerde bulunan şahsın Jandarmanın yoğun çabası sonucu indirilerek ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi.

# sağlık, devam, Gelen, sevk, Jandarma

09 Şub 2024 - 14:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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