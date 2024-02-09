'Alanya’da bir aday daha belli oluyor'

YENİDEN Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı'nın basın açıklaması şöyle:
"Yerel seçimlere tek girme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nin Alanya adayı belirsizliğini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, yarın Ankara Arena'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayının da bu toplantıda açıklanması bekleniyor." (Yeniden Refah Partisi/BÜLTEN)
YENİDEN Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı'nın basın açıklaması şöyle:
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.