'Alanya’da bir aday daha belli oluyor'

YENİDEN Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı'nın basın açıklaması şöyle:

"Yerel seçimlere tek girme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nin Alanya adayı belirsizliğini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, yarın Ankara Arena'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayının da bu toplantıda açıklanması bekleniyor." (Yeniden Refah Partisi/BÜLTEN)