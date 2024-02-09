Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da lider Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. MHK, haftanın en önemli mücadelesinde görev yapacak hakemi açıkladı. Buna göre; Alanyaspor'un Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacağı mücadelede düdük, İstanbul bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay'da olacak. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Alanyaspor, Çağdaş Altay'ın yönettiği 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Çağdaş Altay yönetiminde çıktığı 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Cemali AYDINOĞLU