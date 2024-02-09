ERSOY, tam 102 yaşında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle aramızdan ayrıldı. Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Ersoy'la ilgili şu bilgileri verdi:

"1940'lı yıllarda Türk Milli Eğitim'inin ilkokul öğretmeni yetiştiren efsane okullarından Antalya Aksu Köy Enstitüsü mezunuydu. Köydeşim, Mahmutseydiliydi. Hafızlar sülalesindendi. 102 yaşındaydı ve 1 asrı devirmişti. Kendi köyü Mahmutseydi dahil olmak üzere Alanya'nın değişik köylerinde çalışmıştı. En son Hacet Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'ndan emekli olmuştu. Alanya'nın son 'Köy Enstitülü' öğretmeniydi. Allah rahmetine gark eylesin." Ersoy, bugün ikindi namazının ardından Mahmutseydi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yeni Alanya, eğitim çınarımız Süleyman Sırrı Ersoy'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve öğrencilerine başsağlığı diler. (Mazlume GÖKTAŞ)