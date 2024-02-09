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Alanya'da bir devrin sonu... 102 yaşında kaybettik...

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Alanya'nın son 'Köy Enstitülü' öğretmeni Süleyman Sırrı Ersoy vefat etti

Alanya'da bir devrin sonu... 102 yaşında kaybettik... mask
Alanya'da bir devrin sonu... 102 yaşında kaybettik...
Alanya'da bir devrin sonu... 102 yaşında kaybettik...
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ERSOY, tam 102 yaşında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle aramızdan ayrıldı. Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Ersoy'la ilgili şu bilgileri verdi:
"1940'lı yıllarda Türk Milli Eğitim'inin ilkokul öğretmeni yetiştiren efsane okullarından Antalya Aksu Köy Enstitüsü mezunuydu. Köydeşim, Mahmutseydiliydi. Hafızlar sülalesindendi. 102 yaşındaydı ve 1 asrı devirmişti. Kendi köyü Mahmutseydi dahil olmak üzere Alanya'nın değişik köylerinde çalışmıştı. En son Hacet Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'ndan emekli olmuştu. Alanya'nın son 'Köy Enstitülü' öğretmeniydi. Allah rahmetine gark eylesin." Ersoy, bugün ikindi namazının ardından Mahmutseydi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yeni Alanya, eğitim çınarımız Süleyman Sırrı Ersoy'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve öğrencilerine başsağlığı diler. (Mazlume GÖKTAŞ) 

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09 Şub 2024 - 13:51 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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