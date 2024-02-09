Alanya'nın sevilen ismi kansere yenildi 

ALANYA'NIN tanınmış ve sevilen isimlerinden olan, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden emekli Ahmet Koca, 55 yaşında vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Koca'nın vefatı sevenlerini çok üzdü.
Sugözü Mahallesi'nden 'Öğretmen' lakaplı merhum Hasan Koca'nın oğlu, Fatma Koca'nın eşi, Nevzat, Necati ve Neslihan Koca'nın babaları olan Ahmet Koca, Mehmet, Yusuf ve Zeki Koca'nın da abileriydi.
Koca'nın cenazesi Çıplaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yeni Alanya, Alanya'nın sevilen ismi Ahmet Koca'ya Allah'tan rahmet, Koca Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Mazlume GÖKTAŞ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.