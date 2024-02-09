Alanya kırsalında BŞB mesaisi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki kış mesaisini ara vermeden sürdürüyor.
Alanya’nın doğu, batı ve kuzeyinde kalan mahallelerin grup yollarındaki ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için büyük çaba gösteren ekipler, gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Büyükpınar, Yeşilöz, Üzümlü, Bıçakçı, Özvadi ve Hocalar grup yollarında belirlenen program dahilinde çalışma gerçekleştirildi. 6 mahallenin grup yollarında bakım, onarım ve yama çalışmaları yapılarak, mahalleye ulaşımın daha rahat yapılabilmesi sağlandı. (Mazlume GÖKTAŞ)
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki kış mesaisini ara vermeden sürdürüyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.