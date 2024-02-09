Alanya kırsalında BŞB mesaisi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki kış mesaisini ara vermeden sürdürüyor.

Alanya’nın doğu, batı ve kuzeyinde kalan mahallelerin grup yollarındaki ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için büyük çaba gösteren ekipler, gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Büyükpınar, Yeşilöz, Üzümlü, Bıçakçı, Özvadi ve Hocalar grup yollarında belirlenen program dahilinde çalışma gerçekleştirildi. 6 mahallenin grup yollarında bakım, onarım ve yama çalışmaları yapılarak, mahalleye ulaşımın daha rahat yapılabilmesi sağlandı. (Mazlume GÖKTAŞ)