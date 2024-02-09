- Ekonomi

Yeni Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Asgari ücrete ara zam açıklaması... Milyonları ilgilendiren karar!

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Asgari ücret 2024 yılı ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilirken, yıl içinde ara bir zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili en net açıklama Merkez Bankası enflasyon raporunda yer alırken "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Asgari ücrete ara zam açıklaması... Milyonları ilgilendiren karar! mask
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ocak ayında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği iddiaları kulislerde sıcaklığını korurken, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

MERKEZ'İN RAPORUNDA ZAM YAPILMAYACAĞI İFADE EDİLDİ

Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRETİN YILDA BİR KEZ GÜNCELLENECEK OLMASI..."

" Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.

Kaynak: Sondakika

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09 Şub 2024 - 13:16 - Ekonomi

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