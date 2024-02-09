- Ekonomi

Emeklilere bir müjde daha: Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL hemen ödenecek

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Ülke genelinde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle maaşları eriyen ve alım gücü düşen emeklilere Ziraat Bankası'ndan can simidi geldi. Bankadan yapılan açıklamada emeklilere hemen 100.000 TL nakit verileceği duyuruldu.

Emeklilere bir müjde daha: Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL hemen ödenecek mask
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Enflasyon karşısında eriyen emekli maaşları ile geçinemeyen milyonlarca emekliye Ziraat Bankası'ndan can simidi geldi. Banka'dan yapılan açıklamaya göre, 100.000 TL nakit hemen emeklilerin hesabına geçiyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 100.000 TL NAKİT ALABİLMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Ziraat Bankası’ndan bu özel krediye başvurmak oldukça kolay! Tek yapmanız gereken bir Ziraat Bankası şubesine gitmek ve başvuru işlemlerini başlatmak. Şube çalışanları size gerekli bilgileri sağlayacak ve başvuru sürecinizi kolaylaştıracak.

100.000 tl NAKİT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu avantajlı krediye başvurabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Genel olarak, başvuru şartları şu şekilde:

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan kişiler başvurabilir.
Kredi notunuzun belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir.
Bankanın belirlediği diğer kredi başvuru şartlarını sağlamanız gerekiyor.

EMEKLİ AYLIĞINI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRSIN?

Eğer emekli maaşınızı başka bir bankadan Ziraat Bankası’na taşımak istiyorsanız, bu işlem de oldukça kolay. Sadece Ziraat Bankası şubesine giderek ilgili birimle görüşmeniz yeterli. Banka çalışanları size taşıma işlemleri konusunda gerekli desteği sağlayacak.

KREDİ FIRSATINI KAÇIRMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu bu kredi fırsatıyla, emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyanlar hem avantajlı kredi imkanından yararlanabilir hem de bankanın sunduğu diğer hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilirler. Artık emeklilik döneminde maddi ihtiyaçlarınız için endişelenmenize gerek yok! Ziraat Bankası, yanınızda ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazır.

# Emekli, ilgili

09 Şub 2024 - 13:04 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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