Alanya'da bir parti daha adayını açıkladı

DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak olarak açıklandı.

İşte DEVA'dan yapılan bilgilendirme metni:

" İlçe başkanımız Dt. Umut Özkan ve yönetiminin önerileri, İl Başkanımız Özlem Arlıer ve yönetiminin olurları, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan’ın tensipleri ile partimizin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak Sn. Cem Sak bey uygun görülmüştür.

DEVA Partisi olarak aday belirleme konusunda çok hassas davrandık. Bu konuda birtakım kriterler belirledik. Belediye başkan adayımıza seçimlerden önce, seçilmesi halinde uygulamada gözeteceği Etik Kurallar Bildirgesi imzalattık. Adayımız bu kuralları kabul ederek önceden belirlediğimiz ahlaki ve meşru zeminde siyaset yapacağını ve yetkilerini kullanacağını taahhüt ettiğini söyledi. Bildirge 10 önemli etik kural içeriyor. Bu maddeler şöyledir:

1. Dürüstlük kuralı

2. Şeffaflık katılımcılık ve hesap verilebilirlik kuralı

3. Adalet ve eşitlik kuralı

4. Ayrımcılık yapmama, liyakati esas alma kuralı

5. Şahsi ve kurumsal menfaatler arasında çatışmayı önleme kuralı

6. Hediye ve menfaat kabul etmeme kuralı

7. Kamu yararını üstün tutma kuralı

8. Kamu kaynaklarını koruma kuralı

9. Siyaset finansmanının önlenmesi kuralı

10. Kurumsal bilgilerin ifşasını önleme kuralı

Belediye başkan adayımızın çıkmış olduğu bu kutsal ve değerli yolda kendisinin yanında olduğumuzu bildirerek; kendilerine başarılar dileriz ve tüm bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız.

CEM SAK KİMDİR?

1976 yılında Antalya’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Cem Sak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Üniversite tahsilini tamamladıktan sonra 2000 yılında memleketi Alanya’ya dönen Sak, kendi ofisinde 2014 yılına kadar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalıştı.

Sak, 2021 yılından bu yana kurucularından olduğu Return Digital Reklam ve Danışmanlık şirketinde danışman olarak iş hayatına devam etmektedir.

2008 yılında Hasan Sipahioğlu’nun davetiyle siyasete atılan Sak, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi adayı olarak seçimlere katıldı.

2020 yılına kadar parti üyeliği olmaksızın çalışmalarına devam eden Sak, 2020 yılında DEVA Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’nın kurucu üyesi olarak aktif siyasete geri döndü.

Geçmişte Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nda (ALTAV) Denetim Kurulu Üyeliği yapan Sak, halen Alanya Sinema ve Sanat Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi. İleri seviyede İngilizce bilen Sak, evli ve 3 çocuk babası. (Mazlume GÖKTAŞ)