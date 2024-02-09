Emeklilere yılın müjdesi: Çok büyük zam geliyor

TGRT'de yayınlanan ve Cem Küçük’ün sunduğu “Günaydın Türkiye” programına konuk olan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, bayram ikramiyelerinde yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi. Yıldız’ın aktardığına göre, emeklilerin bayram ikramiyelerine talep edilen büyük bir zam, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bu konuda yapılan çalışmaların ardından Bakan Işıkhan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ileteceği belirtildi.

EMEKLİLERİ HAVALARA UÇURACAK İKRAMİYE FORMÜLÜ

Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre, emekli ikramiyelerine ilişkin 3 farklı formül masada duruyor. İlk formülde bayram ikramiyelerine %50’lik bir artış öngörülüyor. Bu durumda, emeklilere 3 bin lira ödeme yapılacak ve Temmuz ayındaki maaş zammı öncesi 6 bin lira ikramiye alacaklar.

8 BİN LİRA İKRAMİYE MASADA

İkinci formülde ise 2024 yılının Emekliler Yılı olarak belirlenmesinin ardından bu yıla özel artışın yüzde 100 olması planlanıyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, emekli ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak ve toplamda 2024 yılında tüm emekliler 8 bin lira ödeme almış olacaklar.

CUMHURİYET BAYRAMI DA EKLENEREK 10 BİN LİRA DA MASADA

Üçüncü formülde ise 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyelerinde uygulanması gündemde. Eğer bu senaryo hayata geçerse, 2024 yılında emeklilere özel olarak 10 bin lira ödeme yapılacak. Bu gelişmeler, emekliler arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı ve beklenen ikramiye artışıyla emeklilerin sevinçten havalara uçmalarına neden olabilir.