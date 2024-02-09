Alanya'da adaylara 'Sözleşme' imzalatacaklar

TOPLANTIYA Harita Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Akbaş, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, TÜRSAB İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, ALSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, Genel Koordinatör Faruk Nafiz Koçak, Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak, Alanya Esnaf Odası Temsilcisi Osman Aksoy, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez, Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya ve Kadın Meclisi Başkanı Perihan Tığlı katıldı.

SEÇİM ÖNCESİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Alanya Kent Konseyi, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde tüm adaylara başarı dileyerek, yerel demokrasinin önemine vurgu yaptı. Başkan Özcan, Alanya'nın birlik ve beraberlik içinde güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Özcan "Seçimler yerel demokrasi açısından son derece önemli. Alanya’da birlik beraberlik içinde seçimlerin atlatılacağına inancımız tamdır. Alanya’nın ortak aklını temsil ediyoruz. Çatışmacı değil uzlaşmacı bir yapıyla hareket ederek ortaya koyacağımız çalışma motivasyonumuz Alanya’nın güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

'ŞEHRİN ANAYASASI HAZIR'

Yürütme Kurulu, her yıl hazırlanan Yerel Bilgilendirme Raporu'nu oy birliğiyle kabul etti. Rapor, Alanya'nın demografik yapısından turizme, esnaftan tarıma ve ulaşıma kadar her konuda detaylı sorunları ve çözüm önerilerini içeriyor. Şehrin anayasası niteliğinde olan bu rapor, şehrin yöneticilerine rehberlik edecek nitelikte bir belge olarak değerlendiriliyor.

ADAYLARA İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ İMZALATILACAK

Yaklaşan seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına yönelik bir adım daha atıldı. Yerel bilgilendirme raporuyla birlikte, şehrin öncelikli sorunlarının çözümü noktasında birlikte çalışma beyanını içeren bir İyi Niyet Sözleşmesi imzalanacak. Bu adım, Alanya'da yerel demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

DEPREME HAZIRLIK ÇAĞRISI

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Kaptanoğlu, Alanya'da deprem riskine dikkat çekerek, Alanya’da ciddi bir deprem riski olmasa da çevresinde olacak depremlerden etkilenme olasılığının çok fazla olduğunu, bu yüzden önlem alınması gerektiğini vurguladı. Kaptanoğlu, özellikle deprem sonrası alınması gereken tedbirleri sıralayarak, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

İŞTE DEPREM SONRASI TEDBİRLER

1. Deprem sonrası toplanma alanlarını gösteren cep telefonu uygulamalarının yaygınlaştırılması,

2. Alüvyon zeminlerde zemin iyileştirme çalışmalarının belediyeler tarafından yapılması,

3. AFAD şubesinin Alanya'ya açılması ve görevlendirmelerin yapılması,

4. Kentsel dönüşüm projelerinin teşvik edilmesi,

5. İmar affından yararlanacak yapıların deprem yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesi,

6. Deprem sonrası yardım ve koordinasyon için komisyonların oluşturulması,

7. Sismoloji konusunda uzman olmayan kişilerin bilgi kirliliğine yol açmasının engellenmesi,

8. Meslek odalarının belediyeye teknik öneriler sunması için koordinasyon kurmaları,

9. Kaçak su sondajlarının önlenmesi ve yer altı suyu çekilmesine bağlı risklerin azaltılması obruk oluşumunun önlenmesi noktasında önemlidir.

'GÜVENLİK VE REFAH İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR'

Alanya Kent Konseyi, şehrin ortak aklını temsil ederek, çatışmacı değil uzlaşmacı bir yapıyla hareket etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Bu kararlar, Alanya'nın güvenliği ve refahı için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. (Mazlume GÖKTAŞ)