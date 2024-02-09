Spor yapanlara korkutan uyarı: Mutlaka bu testleri yaptırın

Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, güreş, boks ve atletizm gibi rekabetçi ve temposu yüksek sporlarda spora amatör olarak başlamak isteyen herkesin öncelik olarak solunum fonksiyonlarını ölçmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kişinin akciğer sağlığı ve hastalıkları bakımından klinik olarak değerlendirilmeli ve solunum fonksiyonları ölçülmelidir” ifadelerini kullandı. Düzenli olarak spor yapmadan önce akciğer solunum fonksiyon testlerinin kesinlikle yapılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, spor sırasındaki ani ölümlerin yüzde 2'sinin akciğer hastalıklarına bağlı olduğuna dikkat çekti. Özlü, “Astım, KOAH, akciğer sertleşmesi, göğüs duvarının yapısal bozuklukları, bronşektazi gibi akciğer hastalıkları egzersiz performansını azaltabilir. Özellikle rekabetçi sporlarda ciddi sorunlar, hatta hayati tehlike bile ortaya çıkabilir” dedi.
Astım veya bronşit gibi bir hastalık ortaya çıktığında spor yapılamayacağı ihtimalinin yanlış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, sağlık kontrollerinden kaçılmadığı müddetçe doktor kontrolünde spor yapılabileceğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.