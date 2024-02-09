James Rodriguez, adım adım Beşiktaş'a geliyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisini kazanan kara kartallar 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Yeni yönetimiyle birlikte ligin geri kalan kısmında başarılı bir ilerleme kaydetmek isteyen Beşiktaş ara transfer döneminde Fenerbahçe'den sonra adını en sık duyduğumuz takım haline geldi. Transfer döneminden geçtiğimiz şu günlerde sıcak gelişmeler yaşanan Beşiktaş'ta bir süper gelişme daha yaşandı. Jonas Svensson ve Joe Worrall gibi futbolcuları kadrosuna katan siyah-beyazlılar, James Rodriguez'i kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Son zamanlarda adı sürekli Beşiktaş ile anılan James Rodriguez, mevcut takımı Sao Paulo'dan ayrılma kararı aldı. Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini de bu durumu onayladı. Carpini James Rodriguez hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde küçük bir sakatlık tespit ettik. Kolombiya Milli Takımı'nda da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesini istiyorduk. Ancak kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Bu teknik ekip ya da kulüp tarafından alınan bir karar değildi." dedi.



Bu durumu avantajına çevirmek isteyen Beşiktaş'ın en kısa sürede futbolcunun menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi