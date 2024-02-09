Konya'da korkunç olay: İş arkadaşını baltayla öldürdü

Konya'daki kan donduran baltalı cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Afgan uyruklu katili görüntüler ve fabrikadaki çamaşır makinesinde bulunan kanlı elbiseler ele verirken, 'sarkıntılık' iddiası dikkat çekti. Korkunç cinayeti ifadesinde anlatan 18 yaşındaki Seyfullah Muradi, aynı fabrikada çalıştığı arkadaşının kendisine sarkıntılık yaptığını iddia ederken, fabrikada bulunan çamaşır makinesindeki kanlı elbiseler ortaya çıktı.

Korkunç olay 6 Şubat'ta Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile devriye görevi yapan sitenin güvenlik görevlisi, yolun kenarında kanlar içerisinde yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, alüminyum fabrikasında çalışan Abdulvasi Hasani'nin kesici bir aletle öldürüldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ



Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sitedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Hasani ile aynı fabrikada çalışan Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.

15 KEZ BALTAYLA VURMUŞ, ÖLÜP, ÖLMEDİĞİNİ KONTROL İÇİN GERİ DÖNMÜŞ



Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini, çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU



Harekete geçen polis, fabrikaya operasyon düzenledi. Polisi fark edip, pencereden atlayan Muradi, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, fabrikada yapılan aramada Muradi'nin kanlı elbiseleri yatakhanedeki çamaşır makinesinin içerisinde bulundu. Suç aleti balta da aramada ele geçirildi.

"BANA SARKINTILIK EDİYORDU"



Muradi, ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi.

İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA