Kadınların saç başa kavgası: Üstlerinin yırtılmasına bile aldırış etmediler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesindeki lüks bir otelin lobisinde iki kadın tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlenerek otelin dışına da taştı. Lüks otelin önünde iki kadın arasındaki kavga dakikalarca sürdü. İki kadının kavga nedeni bilinmezken görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ
Birbirlerine doğru öfkeyle hareket eden iki kadının kavgası çevredekilerin de dikkatini çekti. Kadınlardan birinin bluzunun yırtılıp göğüslerinin gözükmesi ise kavganın şiddetini gözler önüne serdi. O anlarda otelin güvenlik görevlileri devreye girerek duruma müdahale etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.