Yok artık! Kocasına özel yaptığı yatak odası dansını paylaştı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın kocasına yatak odasında yaptığı danstan kısa bir kesit sundu. Beyaz pijama takımıyla ayakta dans eden kadının kocası ise onu yatak üzerine oturarak büyük bir keyifle izledi.
O anlar sosyal medyada gündem yaratırken eleştiri oklarını da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yatak odası özeldir. Yeni jenerasyonda hiçbir şeyin özeli kalmadı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yaparsan yap ama biz bunu neden görüyoruz" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.